Госдеп: решение спора о наименовании Македонии укрепит безопасность в регионе

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Договоренность между Афинами и Скопье об урегулировании спора по поводу наименования Республики Македония будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Это отметила в распространенном во вторник заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, "премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли исторического соглашения". "Урегулирование спора окажет благоприятное воздействие на обе страны, будет способствовать укреплению безопасности и повышению благосостояния в регионе, - указала Науэрт. - Ципрас и Заев продемонстрировали настойчивость в своем стремлении достичь договоренностей, которые бы устраивали обе стороны". Руководитель пресс-службы добавила, что США "готовы поддержать это соглашение, о чем попросили обе страны".

Ранее во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.