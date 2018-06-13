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Госдеп: решение спора о наименовании Македонии укрепит безопасность в регионе

Международная панорама
13 июня, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июня. /ТАСС

Как заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, "премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли исторического соглашения"

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Договоренность между Афинами и Скопье об урегулировании спора по поводу наименования Республики Македония будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Это отметила в распространенном во вторник заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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У каждого своя Македония

По ее словам, "премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли исторического соглашения". "Урегулирование спора окажет благоприятное воздействие на обе страны, будет способствовать укреплению безопасности и повышению благосостояния в регионе, - указала Науэрт. - Ципрас и Заев продемонстрировали настойчивость в своем стремлении достичь договоренностей, которые бы устраивали обе стороны". Руководитель пресс-службы добавила, что США "готовы поддержать это соглашение, о чем попросили обе страны".

Ранее во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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Заев, Зоран Ципрас, Алексис
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