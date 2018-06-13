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Трамп уверен, что Ким Чен Ын обязательно посетит Белый дом в подходящее время

Международная панорама
13 июня, 5:04 дата обновления: 13 июня, 5:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Президент США также повторил, что Вашингтон не планирует проводить военных учений со своими союзниками в районе Корейского полуострова

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын обязательно посетит Вашингтон в подходящее для этого время. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в эфире во вторник.

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"Я думаю, что в подходящее время он абсолютно точно приедет в Белый дом", - сказал Трамп, говоря о северокорейском лидере. Президент также повторил, что США не планируют проводить военных учений со своими союзниками в районе Корейского полуострова, пока Вашингтон ведет переговоры с Пхеньяном. "Мы ведем переговоры добросовестно", - подчеркнул он.

Трамп на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня выразил намерение посетить столицу КНДР в будущем в подходящее для этого время. Также американский президент заявил о том, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

Президент США также считает, что лидер КНДР является умным человеком и замечательным переговорщиком.

"Он сильный парень", - сказал Трамп о лидере КНДР. "Он обладает очень хорошими личными качествами, - добавил президент США. - Он забавный и очень, очень умный".

"Он отличный переговорщик", - указал Трамп, назвав также Ким Чен Ына стратегом. По словам президента, они "очень хорошо поладили" друг с другом с самого начала сингапурского саммита.

Трамп и Ким Чен Ын покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

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