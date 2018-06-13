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Трамп сообщил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю

Международная панорама
13 июня, 6:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Президент США напомнил о том, что ракетный удар совпал по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции "Мар-а-Лаго"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Ракетный удар США по Сирии в апреле 2017 года служил предостережением для Китая относительно того, как Вашингтон отреагирует на применение химического оружия и оружия массового уничтожения в целом. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

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Он напомнил о том, что ракетный удар совпал по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. "Я сказал ему, что, г-н председатель, мы только что выпустили 58 ракет по определенным объектам в Сирии. Он через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень", - сказал Трамп, оговорившись, что его администрация в принципе против применения столь смертельных и опасных видов вооружений.

"Но это было сделано, потому что Сирия [президента Башара] Асада применила химические газы против детей. Нам пришлось сделать это. Если бы [44-й] президент [Барак] Обама пересек бы эту красную черту, то ситуация на Ближнем Востоке была бы несколько иной", - утверждал Трамп.

"Я сказал ему [Си Цзиньпину], что он может уйти [со встречи] или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял", - заключил Трамп.

В Вашингтоне ранее уже обвиняли Дамаск в использовании химоружия после инцидента в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Тогда, по данным Минобороны РФ, сирийская авиация уничтожила цеха, где террористы производили химические боеприпасы. В Вашингтоне, однако, сочли, что Дамаск применил при авиаударе отравляющие вещества. 7 апреля того же года США нанесли ракетный удар по аэродрому базы Шайрат в провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, сирийские самолеты совершили вылет.

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Персоны
Си Цзиньпин Обама, Барак Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез
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