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Трамп заявил, что Китай очень сильно помогал США в налаживании диалога с КНДР

Международная панорама
13 июня, 6:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

При этом президент США отметил, что помощь со стороны Пекина в этом направлении "была немного меньше в последние два-три месяца"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Китай оказывал очень большую помощь США в их усилиях по налаживанию диалога с КНДР. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, показанному в эфире во вторник.

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"Они очень сильно помогали нам", - отметил президент, говоря про Пекин. "Китай не может быть в восторге от того, что очень сильные люди, обладающие ядерными ракетами и большим потенциалом, находятся рядом с ними", - сказал Трамп, имея в виду, очевидно, КНДР.

При этом он признал, что помощь со стороны Пекина в этом направлении "была немного меньше в последние два-три месяца". Трамп связал это с напряженностью, возникшей между США и КНР ввиду их торговых споров. "Но ничто не помешает моим отношениям с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]", - отметил президент. "Я сильно его уважаю, он замечательный человек", - подчеркнул глава американского государства.

Трамп также повторил, что, проведя переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном, он понял, что тот "хочет безопасности". "Я это понимаю, и он ее получит", - сказал президент США.

Также, по мнению Трампа, Ким Чен Ын желает понять, как он может лучшим образом воспользоваться потенциалом развития своей страны. Как отметил американский лидер, у КНДР "невероятное географическое расположение". "Она находится между Китаем и Южной Кореей <...> и окружена океаном", - напомнил Трамп. "Быть лучше этого ничего не может", - добавил он.

Трамп и Ким Чен Ын покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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