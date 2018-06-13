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Источник: договоренность о названии Македонии запустит процесс приема страны в ЕС

Международная панорама
13 июня, 11:09 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, июня. /ТАСС

О сроках вступления говорить преждевременно, отметил источник

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БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Решение спора с Грецией об официальном названии Македонии позволит сдвинуть с мертвой точки процесс приема этой страны в Европейский союз.

Об этом заявил ТАСС в среду источник в институтах ЕС.

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"Договоренность о новом названии "Северная Македония" снимает возражения Греции против начала переговоров о вступлении [этой страны в ЕС]. Следует ожидать, что это решение приветствуют министры иностранных дел ЕС на встрече 25 июня, а затем лидеры стран ЕС на саммите 28-29 июня. Однако запуск переговоров не предопределяет сроки приема. Македония сможет присоединиться к ЕС после завершения процесса гармонизации своего законодательства с европейским", - сказал он.

Ранее о намерении инициировать в июне процесс вступления Македонии в ЕС заявляла верховный представитель евросообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Македония подала свою заявку на вступление в ЕС в 2004 году и в 2005 году получила статус страны-кандидата, однако начало переговоров блокировала Греция, требовавшая смены официального названия страны, которое совпадало с наименованием одной из греческих провинций, что, по мнению Афин, могло в перспективе привести к территориальным претензиям.

Ранее во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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