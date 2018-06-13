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Источник: СБ ООН проведет 14 июня заседание по Йемену в связи со штурмом Ходейды

Международная панорама
13 июня, 20:58 дата обновления: 13 июня, 21:19 UTC+3 ООН ООН 13, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что с запросом о проведении встречи обратилась Великобритания

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ООН, 13 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в четверг внеочередное заседание по Йемену в связи с начатым правительственными силами при поддержке стран региона штурмом портового города Ходейда, удерживаемого мятежниками. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в штаб-квартире ООН.

С запросом о проведении встречи обратилась Великобритания, являющаяся постоянным членом Совбеза. По словам собеседника агентства, заседание намечено на полдень четверга (19:00 мск).

По данным телеканала Al Jazeera, правительственные силы Йемена совместно с коалицией во главе с Саудовской Аравией начали в среду военную операцию "Золотая победа" по захвату города-порта Ходейда, удерживаемого мятежными формированиями "Ансар Аллах" (хуситы).

Ранее официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке предупредил, что наступление на Ходейду и длительная осада города подвергнут угрозе жизнь и безопасность 250 тыс. человек. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал противоборствующие стороны проявить сдержанность и включиться в процесс политического урегулирования конфликта.

Гуманитарные операции продолжаются

Как сообщил в среду журналистам в Нью-Йорке официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, всемирная организация и ее партнеры остаются в Ходейде и продолжают оказывать поддержку населению, несмотря на начавшуюся военную операцию. В частности, в пункты раздачи гуманитарной помощи в городе и его окрестностях доставляются 70 тыс. наборов, содержащих товары первой необходимости. Каждый такой набор сможет обеспечить семью продовольствием, предметами гигиены и другими средствами на две недели.

По словам Дюжаррика, эти наборы будут раздаваться семьям, покидающим зоны боевых действий. Кроме того, продолжается оказание продовольственной и другой помощи тем, кто находится в наиболее тяжелом положении. Также идут поставки горючего для водонапорных станций и больниц.

Представитель генсека ООН призвал все стороны конфликта в Йемене содействовать оказанию гуманитарной помощи населению, а также избегать длительных боев в густонаселенных районах. "Людям, которые пытаются бежать из пострадавших в результате конфликта районов, нужно позволить покинуть их беспрепятственно", - подчеркнул он.

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