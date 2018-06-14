Трамп обвинил демократов в фабрикации его "сговора с Россией"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз обрушился с критикой в адрес представителей Демократической партии, обвинив их в фабрикации информации по поводу приписываемого ему сговора с российскими властями в период предвыборной кампании 2016 года. На этот счет американский лидер высказался в своем Twitter.

"Демократы выдумали преступление - сговор с русскими, заплатили целое состояние, чтобы оно звучало правдоподобным, организовали нелегальную утечку засекреченной информации для того, чтобы был назначен специальный прокурор [Роберт Мюллер], а затем сами сговорились для того, чтобы эта куча мусора ожила в лживых СМИ", - написал он.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.