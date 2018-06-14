Франция готова принять мигрантов с Aquarius, отвечающих критериям права на убежище

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Франция готова принять мигрантов с судна Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище. Об этом сообщили в четверг в МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем.

Глава французского внешнеполитического ведомства "поприветствовал предложение Испании принять в порту Валенсии лодки, перевозящие людей с Aquarius, положив тем самым конец опасной гуманитарной ситуации".

"Он (Ле Дриан) подтвердил, что французские власти готовы оказать поддержку Испании, принимая во Франции пассажиров Aquarius, которые будут отвечать критериям предоставления права на убежище после того, как их ситуацию рассмотрит Французское агентство по защите беженцев и апатридов (OFPRA)", - отмечается в коммюнике МИД Франции.

"Оба министра сочли, что саммит Совета ЕС 28-29 июня должен стать поводом для углубленного обсуждения миграционных вопросов", - отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что эти проблемы требуют "долгосрочного и всеобъемлющего ответа, который охватывал бы как вопросы предоставления убежища, защиты границ, сотрудничества с третьими странами, так и законную миграцию при соблюдении европейских ценностей".

В воскресенье власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией. В итоге Aquarius согласилась принять Испания. Ожидается, что судно прибудет в порт Валенсии в субботу или воскресенье.