Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция готова принять мигрантов с Aquarius, отвечающих критериям права на убежище

Международная панорама
14 июня, 21:53 дата обновления: 14 июня, 22:05 UTC+3

Ранее мигрантов также согласилась принять Испания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Франция готова принять мигрантов с судна Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище. Об этом сообщили в четверг в МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем.

Смотрите также

Макрон заверил Конте, что не хотел оскорбить Италию в связи с ситуацией вокруг Aquarius

МИД Италии вызвал посла Франции из-за позиции по мигрантам на судне Aquarius

Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту

Глава французского внешнеполитического ведомства "поприветствовал предложение Испании принять в порту Валенсии лодки, перевозящие людей с Aquarius, положив тем самым конец опасной гуманитарной ситуации".

"Он (Ле Дриан) подтвердил, что французские власти готовы оказать поддержку Испании, принимая во Франции пассажиров Aquarius, которые будут отвечать критериям предоставления права на убежище после того, как их ситуацию рассмотрит Французское агентство по защите беженцев и апатридов (OFPRA)", - отмечается в коммюнике МИД Франции.

"Оба министра сочли, что саммит Совета ЕС 28-29 июня должен стать поводом для углубленного обсуждения миграционных вопросов", - отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что эти проблемы требуют "долгосрочного и всеобъемлющего ответа, который охватывал бы как вопросы предоставления убежища, защиты границ, сотрудничества с третьими странами, так и законную миграцию при соблюдении европейских ценностей".

В воскресенье власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией. В итоге Aquarius согласилась принять Испания. Ожидается, что судно прибудет в порт Валенсии в субботу или воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Италия Испания Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Правительство готовит самую масштабную за последние годы налоговую реформу
6
Пенсионный возраст в России. Досье
7
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости