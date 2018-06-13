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МИД Италии вызвал посла Франции из-за позиции по мигрантам на судне Aquarius

Международная панорама
13 июня, 10:31 дата обновления: 13 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал циничными отказ властей Италии пропустить в свой порт спасательное судно

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ТАСС, 13 июня. Министерство иностранных дел Италии в среду вызвало посла Франции из-за ситуации с мигрантами на судне Aquarius. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

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"После заявлений, прозвучавших вчера в Париже по поводу спасательного судна Aquarius, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал сегодня утром в министерство посла Французской Республики в Италии", - следует из документа.

Ранее представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал действия властей Италии в ситуации с Aquarius, которому не дали причалить у итальянских берегов, циничными и безответственными. Он также отметил, что на ситуацию с судном обратил особое внимание президент республики Эмманюэль Макрон: "Он [Макрон] подчеркнул, что более 600 человек на борту этого судна переживают драматическую гуманитарную ситуацию, и пожелал напомнить в первую очередь о международном морском праве, в котором указывается, что в случае бедствия ближайший берег принимает на себя ответственность за прием [бедствующего судна]. Он также сказал, что если бы для какого-либо корабля ближайшим был французский берег, он очевидно мог бы причалить к французским берегам, поскольку в этом состояло бы строгое соблюдение норм международного права".

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Власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег.

На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius в настоящее время находятся около 629 человек, в том числе более 100 детей, указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.

В понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение в качестве исключения разрешить судну Aquarius пришвартоваться в испанском порту. Глава кабинета министров дал соответствующие поручения по выполнению Испанией ее международных обязательств.

 

 

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