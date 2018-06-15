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Министры обороны Южной Кореи и США решат вопрос о военных маневрах при личной встрече

Международная панорама
15 июня, 6:11 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 15, июня. /ТАСС

По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп обещал Ким Чен Ыну приостановить совместные с Сеулом военные учения

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СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и США Сон Ён Му и Джеймс Мэттис договорились при личной встрече решить вопрос о возможности приостановки совместных военных маневров, в том числе намеченных на август Ulchi Freedom Guardian. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское министерство национальной обороны.

Получасовой телефонный разговор между главами военных ведомств двух стран состоялся вечером в четверг, отмечает ведомство.

Сон Ён Му и Мэттис "решили как можно быстрее обсудить вопросы, касающиеся проведения совместных маневров, в ходе личной встречи", - подчеркивается в сообщении. В ходе беседы Сон Ён Му указал на необходимость "проявить гибкость в отношении военного давления на Пхеньян".

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Исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Американский лидер написал в среду в своем Twitter, что его решение приостановить учения войск США и Республики Корея является оправданным, поскольку Пхеньян честно ведет диалог. Трамп считает, что данный шаг к тому же позволит сэкономить для бюджета США большие средства. "Мы экономим целое состояние, не проводя военные учения", - заметил он.

Администрация президента Республики Корея дала понять, что не будет возражать против приостановки учений, если это будет содействовать процессу переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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