Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гонка на Lincoln, поцелуи и разрядка: чем запомнился единственный визит Брежнева в США

Международная панорама
18 июня, 7:15 UTC+3

Ровно 45 лет назад генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев совершил свою первую и единственную поездку за океан. Турне завершилось подписанием важных документов и не обошлось без курьезов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон на балконе Белого дома

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон на балконе Белого дома

© Владимир Мусаэльян и Валентин Соболев/ТАСС

Июнь 1973 года. Подмосковный аэропорт Внуково-2. Леонид Ильич в окружении высокопоставленных советских партийных деятелей подходит в "борту номер один", целует каждого, кто стоит в первом ряду сопровождающих, и поднимается по трапу Ил-62. Так начинается официальный визит советского лидера в Соединенные Штаты.

Разрядка и Уотергейт

Брежнев направился в Вашингтон ровно через год после первого в истории визита в СССР президента США Ричарда Никсона. Тогда стороны подписали несколько соглашений (от Договора по ПРО до ОСВ-1), а сама встреча прошла в атмосфере так называемой "разрядки международной напряженности". Или просто разрядки.

До ввода советских войск в Афганистан оставалось еще шесть лет. Война во Вьетнаме близилась к завершению, а 5-я группа специального назначения сил специальных операций США уже вернулась на базу в Форт-Брэгг, что в Северной Каролине. Сам визит Брежнева историки считают пиком разрядки.

В Вашингтоне тем временем ведущие газеты и телеканалы освещали подробности Уотергейтского скандала, а рейтинг президента стал неуклонно снижаться. На время визита Брежнева американцам пришлось даже прервать слушания по делу.

In this June 23, 1973 file photo, with the Pacific Ocean in the background, President Richard Nixon, left, and Soviet Communist Party leader Leonid I. Brezhnev take a stroll on the grounds during a break in their talks at Nixon's home in San Clemente, Calif.

Президент США Ричард Никсон и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев на побережье Тихого океана возле дома Никсона в Сан-Клементе (штат Калифорния)

© AP Photo
Президент США Ричард Никсон и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев на побережье Тихого океана возле дома Никсона в Сан-Клементе (штат Калифорния)
© AP Photo

Программа визита советского лидера была весьма насыщенна: Брежнев побывал и в Белом доме, и в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, и на встрече с американскими сенаторами. Не обошлось и без общения с представителями деловых кругов США, знавших о любви генсека к большим и красивым автомобилям.

Новый Lincoln и виски-сода

Леониду Брежневу презентовали Lincoln Continental — полноразмерный фешенебельный американский седан темно-голубого цвета. Гравировка на приборной панели автомобиля гласила: "На добрую память. С наилучшими пожеланиями".

Машина приглянулась генсеку еще в 1972-м: увидев президентский Lincoln президента США в Москве, Брежнев спросил: "А можно и мне такой же?" Американские бизнесмены выполнили просьбу советского лидера, и автомобиль стоимостью $10 тыс. (около 60 тыс. в долларах 2018 года) оказался в СССР.

Но прежде чем отправить авто в Москву, Брежнев решил на нем прокатиться. Вместе с хозяином Белого дома Ричардом Никсоном. О любви генсека к скоростной езде знали многие, но президент США не на шутку испугался, когда советский лидер на скорости 80 км/ч подъехал к опасному повороту, резко оттормозился и повернул.

Вы отличный водитель. Я бы никогда не смог повернуть на такой скорости Ричард Никсон президент США

Во время визита в США Брежнев не только обзавелся новым авто, но и познакомился с американской традицией — подавать аперитив перед обедом. Как вспоминал личный переводчик советских лидеров Виктор Суходрев, когда Брежневу принесли виски с содовой, генсек пришел в недоумение. Советский лидер не мог понять, почему не подают закуску.

Richard Nixon meets with Premier Brezhnev in the library of the Nixon home at San Clemente, California

Никсон и Брежнев беседуют в неформальной обстановке на калифорнийской вилле президента

© CORBIS/Corbis via Getty Images
Никсон и Брежнев беседуют в неформальной обстановке на калифорнийской вилле президента
© CORBIS/Corbis via Getty Images

При этом Брежнев отлично понимал, как понравиться американцам. "Он с энтузиазмом махал зрителям, которые аплодировали и размахивали американскими и советскими флагами, а затем подошел к ним так же, как американский политик, работающий с толпой на уездной ярмарке", — вспоминал президент Никсон в своих мемуарах.

"Нет" ядерной войне

В 1973-м Вашингтон и Москва не стали сбавлять темпы подписания двусторонних документов — от договоров о сотрудничестве в области сельского хозяйства до Соглашения о предотвращении ядерной войны.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон после подписания договора о сокращении стратегических вооружений

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон после подписания Договора о сокращении стратегических вооружений

© AP Photo
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон после подписания Договора о сокращении стратегических вооружений
© AP Photo

Москва и Вашингтон обязались "исходить из того, что каждая сторона будет воздерживаться от угрозы силой или ее применения против другой стороны".

Еще один документ — "Основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений" — обязал СССР и США продолжить активные переговоры по выработке постоянного соглашения по СНВ.

Уже в следующем, 1974 году Брежнев и Никсон подписали Соглашение об ограничении подземных ядерных испытаний. А в 1979-м был заключен Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).

Но ОСВ-2 Брежнев подписывал уже с президентом Джимми Картером — Никсону пришлось покинуть свой пост под угрозой импичмента.

Александр Мосесов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости