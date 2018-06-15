Трамп считает расследование спецпрокурора Мюллера предвзятым, но готов с ним встретиться

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, осуществляется крайне предвзято, но президент США Дональд Трамп готов встретиться со спецпрокурором. Об этом Трамп заявил в пятницу в интервью телекомпании Fox News.

"Я бы хотел встретиться с ним, но расследование, как представляется, идет очень предвзято", - сказал президент.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Комментируя доклад генерального инспектора минюста США по итогам расследования действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Трамп подверг резкой критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого он снял с поста в мае прошлого года. "Люди, работающие в ФБР, великолепны, и если бы там проводили опрос, я бы оказался победителем по итогам этого опроса, - заявил Трамп. - Но руководство [ФБР] было ужасным. Посмотрите, что происходило: они планировали действия против моего избрания".

Он имел в виду переписку контрразведчика ФБР Питера Стржока, участвовавшего в расследовании в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в связи с использованием ею личного почтового сервера для служебной переписки, и его коллеги юриста ФБР Лизы Пейдж, в которой Стржок указал, что Трамп "не станет" президентом и "мы остановим это".