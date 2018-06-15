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Трамп назвал крайне несправедливым и суровым решение суда по Манафорту

Международная панорама
15 июня, 21:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июня. /ТАСС

Суд федерального округа Колумбия постановил взять под арест бывшего руководителя избирательного штаба президента США

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу крайне несправедливым и суровым решение суда об аресте бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

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"Какой суровый приговор для Пола Манафорта, который представлял [40-го президента США] Рональда Рейгана, [бывшего сенатора-республиканца] Боба Доула и многих других политических деятелей и предвыборные штабы", - написал президент.

По признанию Трампа, он "не имел понятия, что Манафорт был главой шайки". "А как насчет [экс-директора ФБР Джеймса] Коми и [экс-госсекретаря] криводушной Хиллари [Клинтон] и всех остальных? Крайне несправедливое [решение суда]", - отметил глава государства.

Во время беседы с журналистами в этот же день глава Белого дома заявил, что Манафорт на него работал "всего 49 дней или около того". "Очень короткий промежуток времени", - подчеркнул глава государства. Он также заявил, что считает "крайне несправедливым", когда в рамках данного расследования поднимаются факты "12-летней давности".

В пятницу суд федерального округа Колумбия постановил взять под арест Манафорта. Причиной такого решения стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

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