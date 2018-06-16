Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: эксперты Cambridge Analytica помогают готовить переизбрание Трампа в 2020 году

Международная панорама
16 июня, 1:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

Сообщается, что минимум четыре бывших сотрудника компании помогают вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Офис компании Cambridge Analytica

Офис компании Cambridge Analytica

© EPA-EFE/ANDY RAIN

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Несколько бывших членов руководства компании Cambridge Analytica, уличенной в неправомерном использовании личной информации миллионов пользователей социальных сетей, негласно помогают организовать кампанию по переизбранию Дональда Трампа президентом США на выборах 2020 года. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.

Смотрите также
Здание Cambridge Analytica

Как Cambridge Analytica "взламывала выборы" по всему миру

По его данным, минимум четыре бывших сотрудника Cambridge Analytica, в том числе Мэтт Очжковски, связаны со схожей компанией Data Propria. Она помогает Национальному комитету Республиканской партии (НКРП) вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в США. Очжковски заявил двум репортерам агентства AP, что он встречался с главой избирательного штаба главы государства Брэдом Парскейлом, с которым они "вместе занимаются работой на президента для 2020 года".

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Минфин США: Россия в апреле сократила вложения в американские гособлигации до $48,7 млрд
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости