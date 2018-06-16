AP: эксперты Cambridge Analytica помогают готовить переизбрание Трампа в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Несколько бывших членов руководства компании Cambridge Analytica, уличенной в неправомерном использовании личной информации миллионов пользователей социальных сетей, негласно помогают организовать кампанию по переизбранию Дональда Трампа президентом США на выборах 2020 года. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.

По его данным, минимум четыре бывших сотрудника Cambridge Analytica, в том числе Мэтт Очжковски, связаны со схожей компанией Data Propria. Она помогает Национальному комитету Республиканской партии (НКРП) вести избирательную кампанию перед предстоящими осенью промежуточными выборами в США. Очжковски заявил двум репортерам агентства AP, что он встречался с главой избирательного штаба главы государства Брэдом Парскейлом, с которым они "вместе занимаются работой на президента для 2020 года".

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.