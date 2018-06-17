ООН высказалась за предсказуемые правила приема судов с мигрантами

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди поблагодарил Испанию, принявшую в порту Валенсии судно Aquarius, на котором прибыли мигранты, спасенные ранее в Средиземном море. В распространенном в Женеве в воскресенье заявлении он призвал не ставить в будущем под угрозу принцип спасения людей, терпящих бедствие.

"Мы благодарны за то, что это тяжелое испытание закончилось для всех, кто был в него вовлечен", - отметил Гранди, подчеркнув, что "такого рода инцидент никогда не должен был бы случиться". "Спасение на море - слишком важный принцип, чтобы ставить его под угрозу, и любая нерешительность по поводу высадки людей с судна представляет собой серьезную опасность не только для беженцев, но и для всех, кто оказался в трудной ситуации на море", - подчеркнул верховный комиссар.

В этой связи пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев пояснила, что ведомство "выступает за гарантированную и предсказуемую высадку с судов в регионе в ситуациях, касающихся спасения на море". Кроме того, вслед за высадкой должны проводиться мероприятия по приему беженцев, предусматривающие "разделение ответственности", что позволит избежать ситуаций, при которых разрешившие высадку спасенных мигрантов в своих портах страны оказываются "наказаны" и вынуждены действовать в одиночку.

УВКБ "готово работать вместе со странами Средиземноморья" для решения этой проблемы, говорится в сообщении пресс-службы. Выступая 13 июня на пресс-конференции в Женеве, Гранди высказался за разработку средиземноморскими странами "предсказуемого соглашения" о приеме судов с мигрантами в своих портах.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных в Средиземном море мигрантов. Поступили сообщения, что Мальта также отказалась принять судно. 11 июня председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что пиренейское королевство готово его принять. Утром 17 июня более 600 мигрантов с судна Aquarius были доставлены в Валенсию.