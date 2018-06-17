Ле Пен раскритиковала решение властей Франции принять часть мигрантов с судна Aquarius

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен подвергла критике решение властей Франции принять на территории страны часть африканских мигрантов со спасательного судна Aquarius, которое пришвартовалось в Валенсии. Об этом политик заявила в воскресенье, выступая в эфире радиостанции Europe1.

"Разумеется, я рада, что они [мигранты] живы и здоровы, но я также крайне встревожена. Я слышала, что французский премьер-министр [Эдуар Филипп] заявил, что часть из них прибудет во Францию. Это сигнал о том, что наши национальные границы открыты, а подается он в тот самый момент, когда Италия максимально серьезно и эффективно заявила: "Теперь довольно, мы больше не можем (принимать мигрантов - прим. ТАСС)", - сказала Ле Пен.

По мнению политика, такой шаг может стать знаком для мигрантов и их проводников, которые в дальнейшем сразу будут стремиться попасть из Ливии во Францию. "Произойдет то, что в следующий раз корабли пойдут не в Италию или Испанию, а напрямую во французские порты. И что тогда будет делать французское правительство?" - вопрошала она.

Как подчеркнула Ле Пен, миграционная политика французского руководства во главе с президентом Эмманюэлем Макроном, несмотря на анонсировавшееся ранее ужесточение, на деле приток мигрантов лишь поощряет. "Франция заявляла, что не хочет видеть, как на ее берегах высаживаются нелегалы, но теперь мы договариваемся с Испанией, чтобы забрать часть мигрантов с Aquarius", - сказала она. "Эмманюэль Макрон - сторонник иммиграции, это видно по его заявлениям, по его идеологической принадлежности, по тем бюджетам, которые принимаются", - добавила политик.

При этом лидер "Национального объединения" одобрительно высказалась о позиции нового правительства Италии, в котором пост главы МВД и вице-премьера занял давний союзник партии Ле Пен, лидер движения "Лига" Маттео Сальвини. "Итальянская позиция состоит в том, что они более не намерены принимать нелегалов, привозимых теми, кого мы считаем сообщниками проводников, - неправительственными организациями. Я разделяю эту точку зрения, господин Сальвини демонстрирует, что в вопросе иммиграции нет ничего предопределенного", - заметила она.

Отношение Франции к переселенцам из Африки, указала также Ле Пен, должно быть предельно строгим, учитывая, что, по ее мнению, "страна сейчас подвергается миграционному потопу из-за того, что национальных границ больше нет". "Ежегодно приезжают более 360 тыс. иностранцев, и, кроме того, на нашей территории находится более 500 тыс. нелегалов. Мы предлагали сделать так, чтобы право на убежище могло предоставляться только в наших посольствах и консульствах за рубежом, чтобы никто не мог въехать на нашу национальную территорию, будучи потенциальным нелегалом", - отметила политик.

Ситуация с Aquarius

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей "циничными и безответственными", в ответ на это премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что его страна "не будет принимать поучения". Позже в телефонном разговоре с Конте французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что не позволял себе никаких высказываний, "обижающих Италию и ее народ". Этого оказалось достаточно, чтобы, по словам итальянского премьера, "инцидент был исчерпан".

14 июня МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем выразил готовность принять мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.