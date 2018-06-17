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Адвокат Трампа не исключает возможного помилования фигурантов "дела РФ"

Международная панорама
17 июня, 18:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

По словам Рудольфа Джулиани, такой вариант развития событий возможен только после завершения расследования

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не исключает, что американский лидер помилует кого-то из лиц, осужденных по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. С таким заявлением юрист выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Джулиани разъяснил свои прежние высказывания относительно возможности снятия Трампом судимости с кого-либо из фигурантов. Адвокат указал, что президент США не собирается делать этого до завершения разбирательства. Как пояснил юрист, такой шаг "затуманит ясную картину того, что расследование чрезвычайно несправедливо".

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При этом Джулиани подчеркнул, что Трамп может помиловать кого-то из фигурантов, если посчитает, что с тем обошлись предвзято. Адвокат отметил, что "не будет помилований просто потому, что кто-то вовлечен в это расследование". Вместе с тем, он подчеркнул, что фигуранты дела "не лишены" права на снятие судимости президентом, если советники Трампа придут к выводу, что с этими лицами "поступили несправедливо".

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Джулиани, Рудольф
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