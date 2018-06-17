Адвокат Трампа не исключает возможного помилования фигурантов "дела РФ"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не исключает, что американский лидер помилует кого-то из лиц, осужденных по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. С таким заявлением юрист выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Джулиани разъяснил свои прежние высказывания относительно возможности снятия Трампом судимости с кого-либо из фигурантов. Адвокат указал, что президент США не собирается делать этого до завершения разбирательства. Как пояснил юрист, такой шаг "затуманит ясную картину того, что расследование чрезвычайно несправедливо".

При этом Джулиани подчеркнул, что Трамп может помиловать кого-то из фигурантов, если посчитает, что с тем обошлись предвзято. Адвокат отметил, что "не будет помилований просто потому, что кто-то вовлечен в это расследование". Вместе с тем, он подчеркнул, что фигуранты дела "не лишены" права на снятие судимости президентом, если советники Трампа придут к выводу, что с этими лицами "поступили несправедливо".

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.