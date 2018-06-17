Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обвинил в двойных стандартах расследующих "российский след" в американских выборах

Международная панорама
17 июня, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Глава Белого дома также выразил сожаление о том, что деятельность экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон не была изучена более внимательно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 17 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил лица, ведущие расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, в двойных стандартах.

"Охота на ведьм! Не было никакого сговора с Россией, - написал глава Белого дома в воскресенье на своей странице в Twitter. - Понятно, сговора с Россией не было, поэтому теперь они ищут следы создания препятствий [расследованию дела] об отсутствующем сговоре с Россией".

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

"Очень жаль, что они таким же образом не изучили нечестную Хиллари Клинтон. Двойные стандарты!" - подытожил американский лидер.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также сговоре с членами предвыборной кампании Трампа. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости