Трамп обвинил в двойных стандартах расследующих "российский след" в американских выборах

ТАСС, 17 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил лица, ведущие расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, в двойных стандартах.

"Охота на ведьм! Не было никакого сговора с Россией, - написал глава Белого дома в воскресенье на своей странице в Twitter. - Понятно, сговора с Россией не было, поэтому теперь они ищут следы создания препятствий [расследованию дела] об отсутствующем сговоре с Россией".

"Очень жаль, что они таким же образом не изучили нечестную Хиллари Клинтон. Двойные стандарты!" - подытожил американский лидер.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также сговоре с членами предвыборной кампании Трампа. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.