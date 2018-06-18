Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ заявил, что стремится к доверительным отношениям с Ким Чен Ыном

Международная панорама
18 июня, 8:21 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, июня. /ТАСС

Глава японского правительства также выразил желание "выйти на новый старт" в работе с КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы установить отношения доверия с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у которого, как он считает, есть лидерские качества. Глава японского правительства заявил об этом в понедельник во время дебатов в верхней палате парламента страны.

Смотрите также

СМИ: Абэ и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке

Япония изучает вопрос о создании международного фонда денуклеаризации КНДР

Премьер Японии: КНДР ждет успех, если она откажется от ракетно-ядерной программы

"У Ким Чен Ына есть лидерские качества, которые он продемонстрировал во время встречи с президентом США, - приводит слова премьера информационное агентство Kyodo. - Нам нужно выйти на новый старт в отношениях с Северной Кореей. Хотелось бы разбить стену взаимного недоверия".

Японский премьер ранее выражал готовность провести личную встречу с Ким Чен Ыном. Как сообщала газета Yomiuri, рассматривается возможность визита Синдзо Абэ в Пхеньян ориентировочно в августе. Есть также вариант с проведением встречи японского премьера и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Синдзо Абэ, указывает газета, готов пойти на установление дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Пхеньяну, если тот откажется от своей ракетно-ядерной программы и решит проблему японцев, похищенных в 70-80-х годах прошлого века спецслужбами КНДР.

Дипломатические маневры вокруг Корейского полуострова резко активизировались после состоявшейся 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Владивосток и ВЭФ Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости