Абэ заявил, что стремится к доверительным отношениям с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы установить отношения доверия с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у которого, как он считает, есть лидерские качества. Глава японского правительства заявил об этом в понедельник во время дебатов в верхней палате парламента страны.

"У Ким Чен Ына есть лидерские качества, которые он продемонстрировал во время встречи с президентом США, - приводит слова премьера информационное агентство Kyodo. - Нам нужно выйти на новый старт в отношениях с Северной Кореей. Хотелось бы разбить стену взаимного недоверия".

Японский премьер ранее выражал готовность провести личную встречу с Ким Чен Ыном. Как сообщала газета Yomiuri, рассматривается возможность визита Синдзо Абэ в Пхеньян ориентировочно в августе. Есть также вариант с проведением встречи японского премьера и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Синдзо Абэ, указывает газета, готов пойти на установление дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Пхеньяну, если тот откажется от своей ракетно-ядерной программы и решит проблему японцев, похищенных в 70-80-х годах прошлого века спецслужбами КНДР.

Дипломатические маневры вокруг Корейского полуострова резко активизировались после состоявшейся 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.