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Иордания обсуждает с РФ и США сохранение зоны деэскалации на юге Сирии

Международная панорама
18 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В МИД королевства добавили, что стороны поддерживают контакты ради предотвращения новых боевых действий на этой территории

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ТАСС, 18 июня. Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в ходе телефонного разговора сообщил спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, что королевство обсуждает с Россией и США вопросы, касающиеся сохранения зоны деэскалации на юге САР. Об этом сообщила пресс-служба МИД Иорданского Хашимитского Королевства.

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"Иордания, Россия и США поддерживают контакты для того, чтобы не допустить возобновления боевых действий в южных районах Сирии, а также для сохранения соглашения о зоне деэскалации, - говорится в сообщении. - Королевство привержено соглашению и продолжит работать с Соединенными Штатами и Россией, чтобы достигнуть полного прекращения боевых действий на юге САР и всеобъемлющего политического урегулирования кризиса".

Кроме того, глава МИД Иордании отметил, что "необходимо приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить боевые действия и кровопролитие", а также что "политическое решение - единственный способ остановить страдания сирийского народа и положить конец кризису".

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

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Де Мистура, Стаффан
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