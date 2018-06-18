Меркель напомнила Зеехоферу, кто несет в ФРГ ответственность за принятие политрешений

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера от принятия односторонних шагов в борьбе с нелегальной миграцией.

"Если меры [предложенные главой МВД] вступят в силу, то тут я бы сказала, что это вопрос политической компетентности", - заявила в понедельник Меркель на пресс-конференции.

В статье 65 Основного закона ФРГ говорится, что канцлер "определяет директивы политики и несет за них ответственность". Таким образом, именно Меркель имеет право принимать основополагающие решения правительства Германии. В то же время федеральные министры самостоятельно управляют своими министерствами и могут выпускать указы, однако должны проинформировать о них канцлера. Политическая компетентность заключается и в том, что канцлер может уволить своего министра, выступив с соответствующим предложением к главе государства - президенту ФРГ.

Ранее Зеехофер пригрозил Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.