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Партия Меркель поддерживает инициативу главы МВД ФРГ по миграции

Международная панорама
18 июня, 14:55 дата обновления: 18 июня, 15:52 UTC+3

Канцлер Германии заявила, что кабмин страны не хочет принимать односторонние меры по противодействию нелегальной миграции

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Христианские демократы ФРГ поддерживают инициативу главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера представить план по противодействию нелегальной миграции. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель после заседания руководящих органов Христианско-демократического союза (ХДС).

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"Мастерплан" [по преодолению миграционного кризиса] Зеехофера предлагает хорошую основу. Но здесь нет автоматизма", - подчеркнула она. Канцлер также отметила, что обсудила с Зеехофером вопросы совместной работы. "Канцлер и глава МВД должны быть способны вести диалог. Это не просто, но это условие наличествует", - сказала Меркель.

Она добавила, что правительство Германии не хочет принимать односторонние шаги по противодействию нелегальной миграции, которые бы нанесли вред другим странам.

"Мы убеждены, что Германия и ЕС должны вместе защищать свои интересы, поэтому мы не хотим действовать здесь в одностороннем порядке, в ущерб третьим странам", - сказала она.

Канцлер Германии также выразила мнение, что меры по контролю над миграционными потоками на границе ФРГ могут привести к негативному эффекту домино в ЕС.

"Мы считаем, что несогласованное недопущение мигрантов на границах нашей страны, расположенной в сердце Европы, приведет к негативному эффекту домино", - сказала Меркель. Она также подчеркнула, что получила со стороны своей партии поддержку в том, что касается возможности заключения с европейскими партнерами двусторонних соглашений по противодействию нелегальной миграции.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что Меркель согласилась с условиями Зеехофера и возглавляемого им Христианско-социального союза (ХСС) в споре по вопросу противодействия нелегальной миграции.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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