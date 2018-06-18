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Трамп считает, что война с КНДР привела бы к миллионам жертв

Международная панорама
18 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Президент США также отметил, что "хорошо поладил" с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что война с КНДР, которую, по словам нынешнего руководителя Белого дома, был готов начать экс-глава государства Барак Обама, привела бы к миллионам жертв. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter, посетовав также, что если бы Обама "поладил" с КНДР, как это сделал Трамп, американские СМИ могли бы объявить его национальным героем.

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"Если бы президент Обама (который ничего не добился в ситуации с Северной Кореей и должен был начать войну, в результате которой много миллионов человек бы погибло) поладил с Северной Кореей и сделал бы первые шаги к сделке, которую заключил я, лживые новости назвали бы его национальным героем!", - написал Трамп.

В пятницу в интервью телеканалу Fox News руководитель американской администрации выступил с утверждением, что его предшественник был фактически готов начать войну с Пхеньяном. Трамп отметил, что сам он "хорошо поладил" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений". Согласно итоговому заявлению КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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