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Эрдоган: курдские формирования покидают Манбидж

Международная панорама
18 июня, 18:40 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 18, июня. /ТАСС

Президент Турции отметил, что договоренность с США на эту тему была достигнута благодаря дипломатии

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АНКАРА, 18 июня. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы народной самооборны" (СНС) покидают город Манбидж. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в ходе митинга в городе Орду, трансляцию его выступления ведет телеканал Haber Turk.

"Мы шаг за шагом имплементируем договоренности с США. Сейчас "Силы народной самообороны" и партия "Демократический союз" покидают Манбидж. Мы этого добились благодаря нашей дипломатии", - сказал он.

Ранее в понедельник телеканал NTV со ссылкой на местные источники заявил, что контингент ВС Турции вошел в предместья сирийского города Манбидж. Канал продемонстрировал в эфире фотографию с колонной военной техники с флагами Турции, стоящей на одной из дорог на равнинной местности. Отмечается, что турецкие солдаты "вышли к окраинам города".

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