МВД Боснии остановило 200 мигрантов при попытке незаконно пересечь границу ЕС

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Боснии и Герцеговины помешало группе мигрантов из 200 человек незаконно пересечь границу Боснии и Герцеговины и Хорватии. Об этом в эфире национального телевидения сообщил в понедельник министр внутренних дел Унско-санского кантона Анел Рамич.

"Большое число мигрантов организованно направились сегодня из Велика-Кладуша в направлении пограничного перехода Велика-Кладуша - Малевац, пытаясь пересечь хорватскую границу. Полиция Унско-санского кантона не позволила сделать это группе из 150-200 человек", - заявил глава местного МВД.

В воскресенье в кантоне произошла драка между мигрантами, в результате которой один из беженцев был убит ударом ножа, а утром в понедельник в аналогичной потасовке мигрантов погиб еще один человек. Как заявил в этой связи Рамич, число мигрантов, прибывающих в кантон, увеличивается с каждым днем. "В день прибывает по 50-70 человек, в настоящее время в кантоне насчитывается 3 тыс. мигрантов. Мы однозначно больше не можем отвечать на вызовы, здесь нужно участие министерства безопасности Боснии и Герцеговины", - сказал глава МВД.

По его словам, из-за действий мигрантов переход был закрыт, были вызваны подкрепления. По данным СМИ, хорватская полиция подняла в воздух вертолеты для наблюдения. В настоящее время ситуация на границе нормализовалась, мигранты после протеста вернулись к местам своего размещения.

Инциденты на границе

Хорватская сторона в сложившейся ситуации обвиняет власти БиГ в "отсутствии конкретной миграционной политики". Представители полиции Хорватии заявили в эфире национального телевидения, что они полностью готовы отразить наплыв беженцев с Ближнего Востока. "Готовность к действиям" хорватской полиции уже настолько широко известна среди мигрантов, что большинство из них стремятся искать пути в обход Хорватии. На границе этой страны регулярно происходят инциденты с трагическими последствиями для беженцев.

Так, ранее два подростка-мигранта с Ближнего Востока получили огнестрельные ранения при попытке незаконно пересечь границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией у города Задар. По сообщениям правоохранительных органов, неизвестный фургон отказался остановиться по требованию полиции, продолжив двигаться на стражей порядка. Сотрудники полиции открыли по машине огонь из огнестрельного оружия, после чего водитель выскочил из кабины и скрылся в лесу. Полицейские обнаружили внутри фургона 29 мигрантов, которых пытались незаконно перевезти в Хорватию, у многих были "травмы от неосторожного вождения", а два 12-летних подростка из Афганистана и Ирака получили в результате стрельбы тяжелые ранения.

Кроме того, ранее имел место еще один резонансный случай, когда в конце 2017 года при попытке перейти границу здесь погибла шестилетняя афганка. По информации правозащитников, мать девочки вместе с шестью детьми приехали из Афганистана в Хорватию, где их задержала полиция, женщина пыталась получить убежище, но ей было отказано. Среди ночи семью решили перевести через границу на территорию соседней Сербии, лучами света от прожекторов указывая дорогу. Когда женщина с детьми подошла к железнодорожным путям, шедший мимо поезд насмерть сбил шестилетнюю девочку.

Ранее неправительственная организация "Центр защиты и помощи соискателям убежища" заявила, что Хорватия и Венгрия за 2017 год незаконно депортировали со своей территории в Сербию около 1,5 тысячи мигрантов, а хорватские власти ежедневно отправляют обратно в Сербию 30 человек.

Балканский маршрут

Через Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Венгрию проходит так называемый Балканский миграционный маршрут. По некоторым оценкам, с начала миграционного кризиса через территорию одной лишь Сербии прошли более 1 млн мигрантов, создав серьезную нагрузку на инфраструктуру страны. Мигранты стремятся пересечь границу с Хорватией или Венгрией, которые являются членам ЕС. Однако пограничные органы этих стран порой действуют в отношении мигрантов крайне жесткими методами, не выполняя своих обязательств перед Брюсселем, заявившем о готовности помочь беженцам.