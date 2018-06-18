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Трамп заявил, что США не будут лагерем для беженцев

Международная панорама
18 июня, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее президент США раскритиковал иммиграционную политику ЕС

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ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут лагерем для содержания беженцев. Об этом он сказал в понедельник, выступая на проходящем в Белом доме совещании с членами Национального космического совета.

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"Соединенные Штаты не будут лагерем мигрантов, - заявил глава государства. - И не будут местом для содержания беженцев".

Ранее в понедельник Трампа раскритиковал иммиграционную политику ЕС, заявив, что европейские страны позволили въехать к ним "миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру".

В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более 4 тыс. бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тыс. человек, что на 60% больше аналогичного показателя 2017 года.

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