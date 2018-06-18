Госсекретарь США надеется, что Россия и КНР поддерживают Вашингтон в денуклеаризации КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что Россия и Китай поддерживают усилия Вашингтона в вопросе денуклеризации КНДР. С таким заявлением Помпео выступил в понедельник в Экономическом клубе Детройта, трансляция выступления шла на сайте Госдепартамента.

"Я нанес визит в Пекин после встречи в Сингапуре и беседовал сегодня с моим коллегой из России в 08:15 по времени восточного побережья США (15:15 мск - прим. ТАСС), - сказал он. - Они довольны тем, что в непосредственной близости от их границ возникает возможность ликвидации угрозы распространения ядерного оружия. Они давно уже заявляли о том, что стремились к этому, но не было движущей силы, которая обеспечила бы это. Я уверен, что наши интересы могут расходиться по целому ряду вопросов, однако главный вопрос в том, как Северная Корея видит себя в сообществе наций".

"Надеюсь, что Россия и Китай полностью поддерживают наши усилия", - подчеркнул Помпео.

На вопрос о том, состоится ли еще один саммит США и КНДР, госсекретарь не дал определенного ответа. "Что касается новой встречи, но ничего сейчас не могу сказать, - заявил он. - Предстоит еще много работы". По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын "недвусмысленно взял [на себя] обязательство о полной денкулеаризации своей страны".

12 июня в гостинице Capella в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам переговоров президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына был подписан совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.