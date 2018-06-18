Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили шаги по денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео обсудил по телефону с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва следующие шаги по претворению в жизнь решений, принятых на саммите в Сингапуре между лидерами США и КНДР. Об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео обсудил 17 июня с министром иностранных дел Кан Гён Хва следующие шаги, которые необходимо предпринять в свете исторического саммита в Сингапуре", - отметила она в распространенном заявлении.

По словам Науэрт, главы внешнеполитических ведомств двух стран "подтвердили приверженность США и РК достижению цели полной, подлежащей проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова". "Они договорились поддерживать тесную координацию и согласились с тем, что давление на КНДР должно продолжаться до тех пор, пока не будет завершена денуклеаризация", - добавила руководитель пресс-службы.

12 июня в гостинице Capella в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам переговоров президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Предполагается, что уже на этой неделе между США и КНДР могут состояться новые контакты высокого уровня в развитие сингапурской встречи в верхах.