Мининформполитики Украины назвало недопустимым отключение за долги телеканала "UA: Первый"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Министерство информационной политики (МИП) Украины считает, что ситуация с отключением за долги вещания телеканала "UA: Первый" является недопустимой. Об этом заявил в понедельник профильный министр Юрий Стець.

"Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала "UA: Первый" является недопустимой. Поэтому кабинет министров Украины вместе с Верховной радой Украины должны решить вопросы о финансировании Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) немедленно", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

При этом Стець добавил, что мининформполитики в ближайшие дни предоставит на рассмотрение правительства свои предложения относительно погашения долга НОТУ перед концерном Радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

Ранее 18 июня пресс-служба Национального общественного телевидения Украины сообщила, что из-за долгов вещание телеканала "UA: Первый" было прекращено в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Белополье, Изюме и Ковеле. По данным ТВ, из государственного бюджета на его финансирование выделено вдвое меньше денег, чем того требует закон об общественном телевидении и радиовещании Украины, из-за чего у него нет средств на оплату трансляций. От отключения аналогового вещания больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, так как там не представлены сети кабельных операторов.