Бывший замглавы МАГАТЭ уверен, что в Австрии за ним следила немецкая разведка

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) финн Олли Хейнонен уверен, что был одним из тех, за кем в 1990-х - 2000-х годах следила в Австрии разведывательная служба Германии. С таким заявлением Хейнонен выступил в понедельник на страницах газеты Helsingin Sanomat.

"Это совершенно ясно, - ответил финн на вопрос, являлся ли он объектом слежки. - Я знал, что подобная разведка существует. Но не верил, что она такая систематическая".

Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии и международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, а также за дипломатическими представительствами. Всего, по данным журнала, под слежкой были около 2 тыс. объектов на территории Австрии. Среди них упоминался и работавший в МАГАТЭ финский гражданин.

Хейнонен полагает, что спецслужбы ФРГ следили за телефонными переговорами сотрудников МАГАТЭ, чтобы выяснить, с кем они встречались и с кем обсуждали ситуацию с основателем ядерной программы Пакистана Абдулом Кадыром Ханом, который продавал на черном рынке ядерные материалы и оборудование. "Скорее всего, немецкие спецслужбы не были единственными. Наверняка, следили и другие", - считает финн.

Он хотел бы знать, какие данные о нем собирались и как эта информация была использована. Как добавил Хейнонен, разведка вряд ли прекратилась в 2006 году. По его мнению, у журналистов, опубликовавших эти сведения, возможно, были на руках данные только до этого года.