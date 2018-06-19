Помпео заявил о приверженности США сохранению зоны деэскалации на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. США выступают за сохранение зоны деэскалации на юго-западе Сирии и призывают Москву и Дамаск не предпринимать односторонних действий в данном районе. Об этом заявил в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майкл Помпео.

Как сообщила по итогам данной беседы начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, Лавров и Помпео обсудили различные вопросы, относящиеся к "Сирии и двусторонним отношениям", в том числе вызывающие обеспокоенность у Москвы и Вашингтона. "Помпео подчеркнул приверженность США договоренностям о прекращении огня на юго-западе [Сирии], одобренным год назад президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [РФ Владимиром] Путиным", - рассказала Науэрт. Согласно изложенной ею информации, глава внешнеполитического ведомства США также выразил мнение, что "России и сирийскому режиму критически важно придерживаться этих договоренностей и не допускать односторонних действий в данном районе".

Согласно изложенной ею информации, глава внешнеполитического ведомства США также выразил мнение, что "России и сирийскому режиму критически важно придерживаться этих договоренностей и не допускать односторонних действий в данном районе". Никаких других данных о содержании консультаций Лаврова и Помпео Науэрт не привела.

Зона деэскалации на юго-западе Сирии была создана в соответствии с договоренностью между Москвой, Вашингтоном и Амманом. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по Сирии 11 ноября прошлого года в рамках саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Как говорится в документе, "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".