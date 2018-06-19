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Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 млрд

Международная панорама
19 июня, 1:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял в понедельник на заседании законопроект о бюджете и направлениях политики министерства обороны страны на 2019 финансовый год (начнется с 1 октября этого года). Это решение было поддержано большинством голосов.

Договор о РСМД

В принятый законопроект о бюджете минобороны США также была включена статья, которая позволяет властям страны приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с приписываемыми России нарушениями данного документа.

"В свете материальных нарушений Российской Федерацией Договора о РСМД Соединенные Штаты имеют законное право приостановить действие Договора о РСМД полностью или частично до тех пор, пока РФ продолжает нарушать договор", - говорится в тексте документа.

Сенаторы внесли ряд поправок в принятый в мае Палатой представителей документ. Теперь обеим палатам предстоит свести две версии в одну и только затем направить на подпись президенту США.
 

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