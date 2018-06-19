СМИ: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Koryo, на борту которого находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл во вторник в Пекин. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что речь идет о личном самолете Ким Чен Ына - ИЛ-62. Кроме того, в Пекин во вторник прилетели ближнемагистральный АН-148, где находятся члены делегации КНДР, а также грузовой ИЛ-76, использовавшийся для доставки в Сингапур личных автомобилей Ким Чен Ына, на которых он передвигался в день переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным NHK, после прибытия в Пекин Ким Чен Ын во главе делегации направился в правительственную резиденцию "Дяоюйтай" в центре города.

"Мы пристально следим за ситуацией вокруг Северной Кореи и собираем всю необходимую информацию", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя информацию об очередном визите лидера КНДР в Китай. Его слова также приводит телеканал NHK.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что визит Ким Чен Ына продлится с 19 по 20 июня. Как ожидается, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним ситуацию на Корейском полуострове и саммит КНДР и США. Лидеры Китая и КНДР уже дважды встречались в этом году.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.