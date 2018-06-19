Латвия получила от РФ список невъездных лиц в ответ на принятие "списка Магнитского"

РИГА, 19 июня. /ТАСС/. Латвия получила от России список жителей республики, которым запрещен въезд на территорию РФ в ответ на принятие Ригой аналога американского "закона Магнитского". Этот список не будет обнародован, сообщает во вторник пресс-служба министерства иностранных дел страны.

"В понедельник, 18 июня, российский МИД вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию. МИД известит включенных в список лиц о запрете на въезд лично. Министерство не будет обнародовать список", - указывает внешнеполитическое ведомство.

"МИД Латвии не удивлен вручением этого списка и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двусторонних отношений", - отмечают в министерстве.

МИД Латвии 22 февраля этого года на основании утвержденного ранее парламентом страны проекта решения, который является аналогом американского "закона Магнитского", запретил въезд в страну 49 иностранцам. Аналогичные законы также были приняты в Литве в ноябре 2017 года и в Эстонии в марте 2018 года. В МИД РФ ранее заявили, что Москва не оставит без ответа подобные действия.

О законе

В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР/России в 1974-2012 годы. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management ("Хермитидж капитал менеджмент"), арестованного по обвинению в создании для этого фонда незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, Магнитский обвинил в коррупции ряд российских чиновников. В ноябре 2009 года он умер в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". Представители фонда утверждают, что его смерть стала следствием отказа в предоставлении медицинской помощи.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.