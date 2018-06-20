Звездный путь Дональда Трампа: от космических войск до освоения Марса

Президент США Дональд Трамп распорядился создать космические силы как полноценный вид ВС страны. Для Пентагона этот шаг может означать перспективу дофинансирования существующих и развитие новых военных проектов, а для международного сообщества — новую угрозу, которая может вылиться в полноценную гонку вооружений в космосе.

"Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать в космосе. Это очень важно, поэтому я даю прямо сейчас указание Министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию космических сил в качестве шестого вида ВС страны", — отметил Трамп, выступая в Белом доме на совещании с членами Национального космического совета, трансляция которого велась на сайте резиденции президента США в Вашингтоне.

Он добавил, что "космические силы будут представлять самостоятельный вид ВС" страны.

Звездные войны 2.0

Проблемой безопасности и доминирования в космосе впервые озаботился Рональд Рейган — 40-й президент США (1981–1989). Его концепция "звездных войн", вылившаяся в 1983 году в долгосрочную программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), имела непосредственно военное применение. Она предполагала создание и развертывание не только систем слежения и обнаружения пусков ракет (как, например, существующая и ныне Инфракрасная система космического базирования, SBIRS), но и ударных группировок спутников, которые могли стать полноценными боевыми единицами, способными перехватывать ракеты противника.

Первоначально развитие "звездных войн" было связано со стратегическим и геополитическим противоборством США и СССР. После распада Советского Союза программа несколько утратила актуальность в глазах американских властей. Однако курс на доминирование в космосе сохранился во внешнеполитической стратегии США и по-прежнему пользуется поддержкой высшего руководства страны.

В Стратегии национальной безопасности США от 2017 года подчеркивается необходимость "поддерживать лидерство и свободу действий в космосе". Из документа следует, что Штаты все больше зависят от космических технологий в военной и разведывательной сферах, а также в коммуникациях, финансах, мониторинге погоды и навигации — ключевых для современного государства областях применения знаний и силы. Вмешательство или атака на элементы космической инфраструктуры страны вызовет непосредственную реакцию со стороны государства, говорится в стратегии.

Космические планы

Выделение космических сил в отдельный вид ВС — не единственный шаг Трампа в этой области.

Первый год его президентства совпал с расцветом частного сектора в космосе (успешные миссии Space X Илона Маска в доставке грузов на МКС и испытание ракеты-носителя тяжелого класс Falcon Heavy, развитие туристических проектов компании Blue Origin, Virgin Galactic и т.д.). Это оказало непосредственное влияние на законодательную деятельность администрации США.

24 мая Трамп подписал директиву, направленную на облегчение работы частных американских компаний в космосе. Данный документ упрощает оформление лицензий на запуск ракет-носителей и обязует уполномоченные ведомства обеспечить защиту интересов "частников" в том, что касается использования радиочастотного спектра для коммерческой деятельности. Директива также вводит должность заместителя министра торговли по космосу, который будет заниматься вопросами регулирования коммерческой деятельности в космосе во взаимодействии с Госдепартаментом, Пентагоном, Федеральной комиссией по связи и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Для американцев развитие частного сектора в космосе неразрывно связано с вопросом государственной безопасности. Более экономичные предложения открывают путь к взаимовыгодному государственно-частному партнерству и, следовательно, позволяют сэкономить федеральные средства. Например, запуски секретного космоплана Х-37В — аппарата, способного стать одним из важнейших элементов военной программы США в космосе, — осуществляет частная компания Space X, которой симпатизирует Трамп.

Президент США также уделяет большое внимание работе NASA. В директиве от 17 декабря 2017 года глава Белого дома поручил национальному космическому ведомству приступить к реализации программы по возвращению астронавтов на Луну и подготовке экспедиции на Марс. Кроме того, при Трампе NASA, которое почти 15 месяцев работало без формального лидера, обрело нового директора — бывшего конгрессмена-республиканца Джеймса Брайденстайна.

На переходном этапе — от Луны к Марсу — NASA планирует построить на лунной орбите станцию, которая станет "научным аванпостом, снабженческим центром и, в конце концов, топливным складом" и позволит США обеспечить "стратегическое присутствие" на спутнике Земли. В интервью The Washington Post Брайденстайн отметил, что многие руководители космических ведомств со всего мира "проявляют большой интерес к данному проекту, потому что хотят иметь возможность высадиться на поверхности Луны". "И наша станция могла бы им помочь в этом, а они могли бы помочь нам. Этот проект позволит расширить партнерство, которое сложилось при строительстве на околоземной орбите Международной космической станции", — сказал Брайденстайн, добавив, что запуск первого модуля окололунной станции предполагается осуществить в 2021 или 2022 году.

Международный статус

Основным международным документом, регулирующим взаимодействие держав в космосе, является Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года или просто — Договор о космосе.

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Страны — подписанты договора, в первую очередь СССР и США, обязались не размещать на орбите ядерное оружие или средства массового поражения, а также не заявлять о собственности на те или иные небесные тела. Однако документ, составленный более 50 лет назад, не запрещал размещения в космосе обычных вооружений или так называемого оружия на новых физических принципах. Не учитывал он и всех возможных сценариев использования космоса, например добычи полезных ресурсов на астероидах.

Поскольку международное законодательство несовершенно, основные игроки испытывают опасения по поводу возможной милитаризации внеземного пространства. Россия видит угрозу в отказе "США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и исключить возможность размещения оружия в космосе". Вашингтон, в свою очередь, обвиняет РФ и КНР в разработке противоспутникового оружия "для использования во время потенциального конфликта в будущем".

При пессимистичном сценарии соперничество космических держав приведет к гонке вооружений во внеземном пространстве. Итогом подобного противоборства станет ситуация, при которой человечество лишится доступа в космос на долгие годы.

Роман Босиков, Артур Громов