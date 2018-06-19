Меркель не согласилась с Трампом, что миграция привела к росту преступности в Германии

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что миграция привела к росту преступности в ФРГ. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мой ответ на это [заявления Трампа] заключается в следующем: глава МВД недавно представил статистику по преступности, она говорит сама за себя", - отметила Меркель.

"Мы видим там положительную динамику, - подчеркнула она. - Разумеется, всегда нужно делать больше для борьбы с преступностью, но это были вселяющие надежду цифры".

Представленная ранее в Берлине статистика говорит о том, что в 2017 году число преступлений в ФРГ сократилось до самого низкого за последние 25 лет уровня.

Трамп во вторник вновь подверг критике миграционную политику правительства Германии, заявив, что решение Меркель принимать в страну беженцев вызвало рост преступности. Он утверждал, что она "выросла более чем на 10% с тех пор, как стали принимать мигрантов".