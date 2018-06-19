Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель не согласилась с Трампом, что миграция привела к росту преступности в Германии

Международная панорама
19 июня, 19:17 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, июня. /ТАСС

Канцлер ФРГ обратила внимание на данные статистики, согласно которым число преступлений в стране сократилось до самого низкого уровня за последние 25 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что миграция привела к росту преступности в ФРГ. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мой ответ на это [заявления Трампа] заключается в следующем: глава МВД недавно представил статистику по преступности, она говорит сама за себя", - отметила Меркель.

"Мы видим там положительную динамику, - подчеркнула она. - Разумеется, всегда нужно делать больше для борьбы с преступностью, но это были вселяющие надежду цифры".

Представленная ранее в Берлине статистика говорит о том, что в 2017 году число преступлений в ФРГ сократилось до самого низкого за последние 25 лет уровня.

Трамп во вторник вновь подверг критике миграционную политику правительства Германии, заявив, что решение Меркель принимать в страну беженцев вызвало рост преступности. Он утверждал, что она "выросла более чем на 10% с тех пор, как стали принимать мигрантов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Страны
США Франция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости