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Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека

Международная панорама
19 июня, 19:19 дата обновления: 19 июня, 19:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

По сведениям агентства, в Госдепе сделают заявление на этот счет в полночь по мск

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© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа во вторник планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По сведениям его источников, заявление на этот счет сделают в Госдепартаменте в 17:00 по местному времени (полночь по мск) госсекретарь США Майкл Помпео и американский постпред при ООН Никки Хейли. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

В мае Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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