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Мун Чжэ Ин уверен, что денуклеаризация Корейского полуострова - его общая с Путиным цель

Международная панорама
20 июня, 7:11 дата обновления: 20 июня, 8:36 UTC+3

По мнению президента Южной Кореи, мир на полуострове приведет к активизации экономического развития всего региона

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

© Kham/Pool Photo via AP

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что у него и президента России Владимира Путина общая цель - установление мира и денуклеаризация Корейского полуострова. Такую позицию он высказал в среду в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" накануне начинающегося в четверг государственного визита в Москву.

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"У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведет к активизации экономического развития не только двух Корей", - сказал он, отметив, что в дальнейшем в этот процесс может быть вовлечена и Россия.

Кроме того Мун Чжэ Ин отметил, что при установлении системы мира на Корейском полуострове можно будет говорить "об установлении многостороннего механизма обеспечения безопасности" в регионе. "Мы должны стремиться к этому. Могу констатировать, что между Путиным и мной общая цель и единое мнение, и мы вместе стремимся к этому", - добавил он. Мун Чжэ Ин также отметил, что Россия оказывала помощь в этом, поддерживая и выполняя санкции в отношении КНДР в рамках Совета Безопасности ООН.

По словам южнокорейского президента, у него и Путина общее видение и в отношении перспектив построения мира и процветания на Евразийском континенте. "У господина президента [Путина] своя политика по развитию Дальневосточного региона РФ и Сибири, моя же политика нацелена на развитие сотрудничества с восточными странами, в том числе и с Россией. У этих политик много общего. При этом Россия для Кореи является очень важным партнером для совместного развития в будущем", - сказал он.

Мун Чжэ Ин добавил, что решимость по вопросу денуклеаризации и готовность отказаться от ядерной программы при наличии гарантий безопасности продемонтсрировал и лидер КНДР Ким Чен ЫН.

"В ходе саммита председатель Ким Чен Ын продемонстрировал свою твердую решимость по денуклеаризации Северной Кореи. Он сказал, что может отказаться от всех ядерных программ, если получит гарантии безопасности и сохранения своего режима. Он также проявил большую заинтересованность в экономическом развитии своей страны", - сказал он.

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В этой связи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в итоговом документе по итогам саммита - Пханмунджомской декларации - зафиксирована "воля лидеров Севера и Юга к достижению мира, стабильности и процветания Корейского полуострова".

Межкорейский саммит прошел 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом и стал первой встрече лидеров Юга и Севера за более чем 10 лет. По итогам переговоров Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

Россия вместе с Китаем выступает за продвижение к политическому процессу урегулирования ситуации на Корейском полуострове через инициативу "двойного замораживания", предложенную в июле 2017 года. Их совместный план предполагал приостановку ракетных и ядерных испытаний КНДР, а также военных учений США и Южной Кореи.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Китай Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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