Болтон: США вышли из Совета ООН по правам человека, поскольку не нуждаются в советах

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) стал "правильным решением", поскольку Вашингтон не нуждается в советах со стороны ООН или других международных организаций. С таким утверждением выступил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News.

"Это решение назревало давно, - заявил он. - Это была организация, где вопрос о правах человека не был приоритетным. Совершенно очевидно, что это - правильное решение и, думаю, это связано с более широким вопросом о суверенитете Америки. У нас есть конституция и если мы совершаем ошибки, то сами их исправляем и нам не нужны советы ООН или других международных организаций".

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте во вторник, заявила, что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении Совета. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году вместо Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящее время не является членом СПЧ, при этом российская делегация участвует в сессии.