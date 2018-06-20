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Болтон: США вышли из Совета ООН по правам человека, поскольку не нуждаются в советах

Международная панорама
20 июня, 17:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Помощник Дональда Трампа по нацбезопасности выразил мнение, что решение о выходе из Совета "давно назрело"

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) стал "правильным решением", поскольку Вашингтон не нуждается в советах со стороны ООН или других международных организаций. С таким утверждением выступил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News.

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"Это решение назревало давно, - заявил он. - Это была организация, где вопрос о правах человека не был приоритетным. Совершенно очевидно, что это - правильное решение и, думаю, это связано с более широким вопросом о суверенитете Америки. У нас есть конституция и если мы совершаем ошибки, то сами их исправляем и нам не нужны советы ООН или других международных организаций".

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте во вторник, заявила, что Соединенные Штаты выходят из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении Совета. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году вместо Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящее время не является членом СПЧ, при этом российская делегация участвует в сессии.

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