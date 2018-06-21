МИД Мексики положительно оценил отказ США от разлучения семей нелегальных иммигрантов

МЕХИКО, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай положительно оценил решение властей США отказаться от практики разлучения семей нелегальных иммигрантов. Об этом он написал в среду в Twitter.

"Без сомнения хорошая новость то, что правительство США прекращает жестокое и бесчеловечное разлучение детей - мигрантов с их родителями, - отметил Видегарай. - Тем не менее, правительство Мексики продолжит без устали оказывать консульскую помощь всем детям, оказавшимся в сложной ситуации". Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в соответствии с которым прекращается практика разлучения семей тех, кто нелегально пытался проникнуть на территорию страны.

Министр юстиции США Джефф Сешнс в апреле объявил о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы.

В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.