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Генсек НАТО назвал "напористую Россию" одной из угроз европейской безопасности

Международная панорама
21 июня, 13:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Столтенберг назвал ситуацию в сфере безопасности самой непредсказуемой за несколько десятилетий

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс столкнулся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за последние десятилетия.

Об этом он заявил, выступая в четверг в британской столице. Одной из угроз он назвал "более напористые" действия России.

"Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией с безопасностью в жизни целого поколения - международным терроризмом, распространением оружия массового поражения, кибератаками и, конечно, более напористой Россией, которая использовала запугивание и силу против соседей", - утверждал Столтенберг, повторив позицию НАТО в отношении Крыма и инцидента в Солсбери. "Мы сталкиваемся со сложной обстановкой в сфере безопасности. Мы должны оставаться едиными, укреплять солидарность и решимость, как мы делали это после Солсбери и после Крыма", - добавил он.

Позиция России по Крыму и инциденту в Солсбери

Россия ранее последовательно отвергала подобные утверждения главы Североатлантического альянса и других западных политиков, а также указывала на законность воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

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Столтенберг заявил, что НАТО заинтересована в улучшении отношений с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Посольство РФ в Лондоне в четверг назвало безответственной дезинформацией заявление Столтенберга о том, что Россия якобы "не колеблется использовать боевые нервно-паралитические вещества на [британских] улицах". Российское диппредставительство призвало главу НАТО немедленно предоставить какие-либо доказательства сказанного, отметив, что его заявления пока звучат голословно.

Разногласия НАТО и США

Столтенберг признал существование разногласий с США, а также среди членов альянса. "Да, у нас есть разногласия между Соединенными Штатами и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, климатические изменения и сделка по иранской ядерной программе".

"Также есть расхождения в точках зрения в самой Европе - по будущему ЕС, ценностям и популизму. Эти разногласия реальны", - сказал он. "Не является догмой, что Североатлантический альянс будет существовать всегда, но я уверен, что мы его сохраним", - добавил Столтенберг.

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