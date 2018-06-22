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Трамп заявил, что надпись "Мне все равно" на куртке его супруги относилась к "лживым СМИ"

Международная панорама
22 июня, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее в Белом доме заявили, что в надписи не было скрытого подтекста

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ТАСС, 22 июня. Президент США Дональд Трамп объяснил, что надпись на куртке его супруги Меланьи "Мне действительно все равно, а вам?" ("I really don't care, do u?"), которую она выбрала для поездки в Техас в центр для содержания детей нелегальных иммигрантов, относилась к американским "лживым СМИ", публикующим, по мнению главы Белого дома, недостоверные сведения о главе государства и его семье.

"[Фраза] "Мне действительно все равно, а вам?", размещенная на задней части куртки Меланьи, относится к лживым СМИ. Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей теперь действительно все равно!" - написал Трамп в своем Twitter.

Телеканал CNN ранее сообщил, что когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой ветровке от компании Zara стоимостью $39 с надписью "Мне действительно все равно, а вам?". Американская общественность и СМИ в связи с этим задались вопросом, что бы это могло значить, и углядела в таком жесте некий подтекст. Белый дом после этого заверил, что никакого скрытого смысла в выборе первой леди не было.

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