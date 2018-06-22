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ЕС призвал гарантов астанинских соглашений обеспечить прекращение боев на юго-западе Сирии

Международная панорама
22 июня, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Отмечается, что в противном случае развитие событий может привести к "потенциально катастрофической гуманитарной ситуации"

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ТАСС, 22 июня. Евросоюз призывает гарантов астанинских соглашений обеспечить прекращение боевых действий на юго-западе Сирии. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

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"Сирийский режим и его союзники начали наступление в провинции Дераа на юго-западе Сирии, усилив артиллерийские обстрелы и авиаудары, из-за которых гражданское население перемещается в сторону границы с Иорданией, что может привести к потенциально катастрофической гуманитарной ситуации", - утверждает Косьянчич.

"Нынешняя военная операция проводится в зоне деэскалации, существование которое обязались поддерживать гаранты астанинских соглашений. Страны - гаранты обязаны обеспечивать в приоритетном порядке прекращение враждебных действий и этих зонах", - говорится в заявлении.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.

Как заявляли ранее в МИД РФ, в последнее время наблюдаются попытки сирийской вооруженной оппозиции, а также "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (запрещены в РФ) создать в этом южном регионе Сирии при поддержке США автономию, что может привести к расколу страны. Незаконные вооруженные формирования неоднократно нарушали режим перемирия и вели там боевые действия против сирийской армии.

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