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Эрдоган считает себя и Путина самыми опытными политиками в Генассамблее ООН

Международная панорама
23 июня, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Турецкий лидер также отметил хорошо налаженное сотрудничество Анкары и Москвы по сирийскому вопросу

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российского лидера Владимира Путина и себя самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу вечером интервью турецкому государственному телеканалу TRT.

"Скажу предельно ясно... на данный момент в Генассамблее ООН <…> только два по-настоящему опытных политика, возможно, есть кто-то еще, но не припомню: это президент [РФ Владимир] Путин и я. Потому что мы оба занимали посты как премьер-министров, так и президентов, <...> мы многого достигли, но впереди еще много задач", - сказал он в интервью, видеозапись которого была опубликована на странице телеканала в Twitter.

Эрдоган также отметил хорошо налаженное сотрудничество Турции с Россией по сирийскому вопросу. По его словам, "особые отношения" с Путиным и тесные контакты внешнеполитических ведомств двух стран помогли достичь прогресса в этой сфере, в частности, организовать межсирийские переговоры в Сочи в прошлом году.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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