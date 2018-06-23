Эрдоган проведет пять митингов в Стамбуле в преддверии выборов в Турции

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в субботу пять агитационных митингов в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на это воскресенье. Об этом говорится в распространенной программе политика.

Отмечается, что он лично обратится к турецкому народу в пяти различных районах Стамбула. Голоса жителей этого города важны для Эрдогана, так как здесь проживает одна пятая 80-миллионного населения республики.

В целом в стране наблюдается спокойная обстановка перед выборами. Однако меры безопасности были повышены после того, как в Анкаре в пятницу были задержаны 14 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным Anadolu, боевиков подозревают в подготовке терактов на территории страны в преддверии выборов.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока - в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Согласно последним опросам общественного мнения, действующий президент может не получить большинства голосов в первом туре, в таком случае в Турции пройдет второй тур 8 июля. Кроме Эрдогана, в президентской гонке принимают участие кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, кандидат от оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии "Родина" Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия "Родина", Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, "Хорошая партия", Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.