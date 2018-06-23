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Помпео предупредил, что Ирану лучше не идти по пути создания ядерного оружия

Международная панорама
23 июня, 18:56 дата обновления: 23 июня, 19:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Госсекретарь США добавил, что если Иран активизирует работу по ядерной программе, то навлечет на себя гнев всего мира

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с предупреждением, что правительству Ирана лучше не идти по пути создания ядерного оружия.

"Я надеюсь, что США не придется использовать силу [если Иран пойдет по пути создания ядерного оружия]. Я надеюсь, что аятолла (духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи - прим. ТАСС) и генерал Солеймани (Касем Солеймани возглавляет спецназ "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" - прим. ТАСС) понимают, что если они активизируют работу по ядерной программе, то навлекут на себя гнев всего мира. Начинать это (создание ядерного оружия) не в их интересах. Для всего мира это будет неприемлемо", - отметил Помпео в интервью телекомпании MSNBC, обнародованном Госдепартаментом в субботу.

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Госсекретарь уточнил, что, говоря о "гневе всего мира", он не имеет в виду возможные "военные действия". "Я имею виду моральное осуждение и экономические меры, - продолжил он. - Я надеюсь, что до военных действий не дойдет. Это не интересах кого бы то ни было. Но можете не сомневаться: президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что не допустит ни появления у Ирана ядерного оружия, ни начала программы создания ядерного оружия".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. При этом глава Белого дома заметил, что его администрация готова работать с Тегераном над урегулированием сложившегося кризиса, в том числе путем заключения новой сделки.

Помпео 21 мая выдвинул 12 условий подписания с Ираном нового соглашения. Оно "должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить СВПД", указал госсекретарь. Первое условие, обозначенное им, такое: "Иран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония, в том числе закрыть свой реактор на тяжелой воде".

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