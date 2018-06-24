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DM: британские власти готовятся к массовым протестам во время визита Трампа

Международная панорама
24 июня, 5:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июня. /ТАСС

Безопасность президента США будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции, отмечает издание

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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании усиливают меры безопасности и готовятся к массовым акциям протеста во время визита в июле в королевство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила воскресная лондонская газета The Mail on Sunday.

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Безопасность Трампа во время визита будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции. Издание отмечает, что перед стражами порядка стоит задача оградить главу Белого дома как от угрозы терактов, так и от запланированных массовых протестов. В связи с этим в те места, где будут митинговать противники Трампа, будут направлены минивэны с офицерами военной полиции, профессионально подготовленными к борьбе с уличными беспорядками.

Защищать главу американской администрации от покушения будут 40 полицейских машин и мотоциклистов президентского эскорта. Ожидается, что Трамп не появится в центральной части Лондона, где будут проходить акции протеста.

Газета приводит и график визита президента США. Согласно ее сведениям, Трамп прибудет в Великобританию 12 июля, его самолет приземлится в лондонском аэропорту Станстед. Оттуда американский лидер отправится вертолетом в резиденцию посла США в Великобритании в Риджентс-парке в Лондоне, после чего посетит Бленхеймский дворец возле города Вудсток в графстве Оксфордшир. В этом дворце, который является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения Уинстона Черчилля, у Трампа запланирован ужин.

В пятницу, 13 июля, президент США проведет переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс, а после этого отправится на аудиенцию к королеве Елизавете II в Виндзорский замок. Газета не исключает, что в этот день Трамп может посетить одну из американских военных баз на территории королевства.

В последний день визита, 14 июля, американский президент, как ожидается, посетит принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландии. После этого он сразу покинет Великобританию, либо предварительно заедет в шотландский город Абердин. Причин последней возможной остановки газета не указывает, однако известно, что в области Абердиншир расположен еще один гольф-клуб президента Trump International Golf Links.

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