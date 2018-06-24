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Власти США вернули в семьи нелегальных иммигрантов более 500 детей

Международная панорама
24 июня, 7:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ожидается, что в ближайшие сутки с родными воссоединятся еще 16 детей

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ТАСС, 24 июня. Американские власти вернули в семьи нелегальных иммигрантов более 500 детей, разлученных с родителями из-за политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Такие данные в субботу привело министерство внутренней безопасности США.

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"Таможенная и пограничная служба США воссоединила [с семьями] 522 находившихся на ее попечении ребенка-иностранца, которых разлучили со взрослыми в рамках инициативы нулевой терпимости", - говорится в сообщении. Ожидается, что в течение ближайших 24 часов с семьями воссоединятся еще 16 детей.

В США произошел скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны демократов, политических противников президента США Дональда Трампа, а также нескольких его однопартийцев и международной общественности.

В среду Трамп дал поручение минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло членам семей, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

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