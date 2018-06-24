В Кишиневе протестующие против отмены выборов мэра перекрыли главный проспект

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч людей собрались на акцию протеста в Кишиневе, выступая против решения суда, признавшего незаконными прошедшие 3 июня выборы мэра столицы. Его участники - сторонники победившего во втором туре лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе - перекрыли движение по главному проспекту города, передает корреспондент ТАСС с места события. Выступающие с трибуны ораторы призывают демонстрантов освободить проезжую часть, соблюдать порядок и "не поддаваться на возможные провокации".

"Суд, отменив итоги выборов, выполнил политический заказ правящей Демократической партии, которая боится прихода к власти представителей оппозиции", - заявил Нэстасе в размещенном в социальных сетях обращении к своим сторонникам.

Представители МВД Молдавии заявили, что уже выявили несколько человек, которые через социальные сети призывают и подстрекают к насилию на акциях протеста.

Ранее решение суда по отмене выборов осудил президент Молдавии Игорь Додон, обеспокоенность этим высказали посольство США и представительство Евросоюза в Молдавии. Со своей стороны, Нэстасе заявил, что за отменой выборов стоит "олигарх Владимир Плахотнюк", который руководит Демократической партией, сформировавшей правящую проевропейскую коалицию в парламенте и правительстве.

Победитель досрочных выборов должен был руководить столицей всего год, так как в 2019 году в Молдавии должны пройти всеобщие местные выборы. Нэстасе и лидер Партии действия и солидарности Майя Санду объявили, что протесты будут продолжаться уже независимо от решения суда. Выступая в воскресенье перед собравшимися они призвали своих сторонников выйти на улицы и продолжать протесты, чтобы "избавить страну от Плахотнюка" в ходе предстоящих выборов в парламент.

По данным Центральной избирательной комиссии, победителем голосования 3 июня стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов и обошедший на пять процентных пунктов кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде несколько нарушений Нэстасе, среди которых незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании, что запрещено законом. Суд отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения как Нэстасе, так и Чебана. Апелляционная палата 21 июня оставила в силе решение суда первой инстанции. Нэстасе оспорил решение суда в Высшей судебной палате, заседание которого намечено на понедельник.