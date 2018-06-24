Премьер Швеции заявил, что беженцы не могут выбирать себе страну в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Беженцы не могут выбирать страну, в которой хотят остаться, и в таком подходе к проблеме миграции страны ЕС должны быть едины. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, созванный Еврокомиссией для обсуждения миграционного кризиса.

"Мы должны сделать так, чтобы люди, обращающиеся за убежищем в той или иной стране, там и оставались. Беженцы не могут сами выбирать себе страну, где потом подавать заявление. И в этом, я думаю, мы все должны едины", - отметил Лёвен.

"Постоянный камень преткновения - отсутствие у отдельных стран-членов [ЕС] достаточных амбиций в поиске такой европейской миграционной системы, где каждый из нас нес бы свою ответственность. Некоторые вообще не хотят принимать на себя какую-либо ответственность за беженцев. Мы должны попытаться найти хорошее решение [этого вопроса]", - добавил шведский премьер .